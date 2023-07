El panorama del marketing moderno está evolucionando. Incluso para las industrias tecnológicas de nicho, el liderazgo y los clientes se están volviendo más diversos. Según una investigación de The Association of National Advertisers (ANA) y Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM), más mujeres y otros grupos históricamente subrepresentados están en roles de liderazgo dentro de los equipos de marketing. Las opiniones positivas de los consumidores sobre la diversidad y la inclusión siguen aumentando, especialmente entre las generaciones más jóvenes; de hecho, es más probable que el 77 % de los millennials confíen en las marcas con marketing con diversidad.

El mundo también se está volviendo más interconectado a medida que las empresas buscan acceder a los mercados extranjeros. Las industrias, que alguna vez pudieron haber sido principalmente domésticas, ahora operan en diferentes países con distintos idiomas, culturas y religiones. Para tener éxito en este panorama en constante evolución, los especialistas en marketing deben crear el equipo más inclusivo y óptimo para el éxito, teniendo en cuenta estos cambios en curso y las diferentes audiencias a las que intentan llegar (tomadores de decisiones, clientes, etc.).

LOS BENEFICIOS DE UN MARKETING MÁS DIVERSO E INCLUSIVO

Navegar por nuevos mercados y audiencias requiere un equipo diverso e inclusivo con perspectivas y conocimientos únicos. Un equipo de marketing diverso tiene una mayor capacidad de identificación que uno homogéneo, lo que significa que puede atraer nuevos negocios de manera más efectiva e interactuar con una audiencia más amplia. Por ejemplo, las mujeres especialistas en marketing son potencialmente más adecuadas para llegar a las mujeres directoras ejecutivas. Asimismo, tener diferentes puntos de vista y perspectivas mejora la creatividad, la productividad y la capacidad de resolución de problemas de un equipo.

Adoptar la diversidad y la representación en las estrategias y campañas de marketing puede aumentar la rentabilidad al tiempo que mejora la percepción de la marca y la retención de clientes. Además, tener equipos de marketing diversos puede atraer a un grupo de talentos más grande, ya que los jóvenes, en particular los Millennials, desean ser miembros de fuerzas de trabajo más inclusivas.

MEJORES PRÁCTICAS AL CONSTRUIR UN EQUIPO

Si bien es crucial tener un equipo diverso en términos de género, raza, nivel socioeconómico, edad, etc., también es útil un equipo de marketing compuesto por personas con diferentes experiencias profesionales, habilidades y personalidades. Las personas creativas y de mente abstracta son excelentes para idear nuevas campañas y estrategias de marketing innovadoras. Sin embargo, las personas con una mentalidad más técnica y realista pueden garantizar que estas ideas inventivas permanezcan fundamentadas y no se salgan de control. Del mismo modo, los equipos con varios grupos de edad también son beneficiosos, ya que los nuevos graduados universitarios pueden tener una solución original para un desafío comercial de larga data que deja perplejo a un veterano de la industria.

Al formar sus equipos, los líderes de marketing no deben contratar para “marcar una casilla”. Las personas valiosas tienen la oportunidad. Las marcas que deben interactuar con los clientes en un escenario global deben reunir un equipo diverso con herencia cultural o conexiones con un público objetivo o país en particular, evitando así que los mensajes ofendan las sensibilidades culturales.

DESAFÍOS Y TRAMPAS DEL PANORAMA DE MARKETING MODERNO

Cada vez más, las personas esperan más de las empresas con las que hacen negocios en cuanto a diversidad y representación. Una encuesta de Piplsay encontró que casi el 70% de los estadounidenses esperan que las marcas tomen una posición sobre los problemas sociales. Sin embargo, la misma investigación también descubrió que, si bien el 49 % de los encuestados vieron cambios en el logotipo y el nombre del producto de manera positiva, solo el 31 % sintió que tales acciones podrían generar un cambio real, con aproximadamente el mismo número expresando que las marcas están sacando provecho de los problemas culturales y 17 % pensando que estas acciones no iban a cambiar nada.

Los especialistas en marketing evitan ser vistos como complacientes o falsos. Con ese fin, los especialistas en marketing deben reevaluar sus estrategias y contenido de marketing existentes para alinearse con las nuevas audiencias objetivo y los objetivos de representación. ¿Es la diversidad, la equidad y la inclusión lo más importante? Idealmente, los especialistas en marketing también deberían trabajar para crear campañas que vayan más allá de la palabrería y que realmente apunten a iniciar un cambio real en sus industrias y comunidades.

MIRANDO HACIA EL FUTURO SIN OLVIDAR LO ESENCIAL

Aunque el panorama del marketing está cambiando rápidamente, las herramientas principales (es decir, Google Ads, plataformas de CRM, Amazon Business, etc.) probablemente seguirán siendo las mismas. Estas herramientas y plataformas son indispensables para las campañas de marketing y las interacciones rutinarias con los clientes, independientemente de cómo evolucionen las audiencias y los mercados.

Además, así como los líderes de marketing deben alinear sus equipos, campañas y estrategias de acuerdo con un futuro más diverso e inclusivo, también deben implementar las medidas de seguridad adecuadas, como la resiliencia de la red, la privacidad de los datos y las soluciones de seguridad basadas en la nube, para evitar esos problemas centrales. las herramientas y plataformas de marketing no se vean comprometidas por problemas imprevistos como el tiempo de inactividad de la red. N

