Europa, Asia y América del Norte sufren una ola de calor extremo como el resto del planeta, acompañada a veces de violentos incendios, como en Grecia, donde cientos de bomberos libran “una enorme batalla” contra las llamas.

Desde California hasta China, las autoridades llamaron a la población a tomar medidas para protegerse del calor, hidratándose correctamente y cuidándose del sol.

En Ginebra, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que “el calor extremo en el planeta está afectando duramente a las personas menos capaces de asumir sus consecuencias, como los ancianos, los bebés y los niños, así como a los pobres y las personas sin hogar”.

Por su parte, el observatorio del clima europeo Copernicus dijo que el mundo se dirige al mes de julio más cálido registrado hasta la fecha. En España, cientos de bomberos luchan contra los incendios en el archipiélago de las Islas Canarias.

Y la situación es grave en Grecia, donde, por tercer día consecutivo, se libra “una enorme batalla” contra las llamas al oeste de Atenas y en la turística isla de Rodas, según el ministro de Crisis Climática y Protección Civil, Vassilis Kikilias.

Un primer incendio declarado el lunes en Kouvaras que se extendió hacia la zona costera cerca de Atenas quemó 3,472 hectáreas, incluidas 164 hectáreas de áreas urbanizadas, según el observatorio Copernicus.

Ante la previsión de una nueva ola de calor a partir del jueves, con temperaturas que alcanzarán los 44 ºC el viernes y el sábado, “las condiciones meteorológicas son difíciles” debido a los fuertes vientos de hasta 60 kilómetros por hora que soplan en algunas partes del país y avivan las llamas, añadió el ministro.

Países vecinos enviarán poco más de 200 bomberos en refuerzo. A pesar de las órdenes de evacuación de las autoridades griegas en algunas localidades situadas entre 50 y 80 kilómetros de Atenas, algunos residentes se negaron a abandonar sus hogares.

“Yo no me voy. Empecé a construir esta casa cuando tenía 27 años. Me quedaré aquí al menos para verla arder”, declaró a AFPTV Dimitris Michaelous, en Pournari, al noroeste de la capital.