Por el temor a que las personas que han sido detenidas por la Policía Municipal y liberadas por la Fiscalía, la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ha dado a conocer que, por recomendación de la Guardia Nacional, vivirá en el cuartel del 21 Batallón de Infantería.

“Las amenazas que he recibido pueden pesar en razón de las personas que he detenido y que pudieran quedar libre y que están enojadas con su servidora, así que la Guardia Nacional me sugiere vivir en el cuartel porque no es la seguridad de una ciudadana, sino de quien procura la seguridad de todos los tijuanenses; siento temor, uno no es de hule, cuando aceptamos la silla es porque aceptamos cumplir un compromiso con la ciudadanía”.

Asimismo, reiteró que esto es resultado por encabezar la administración con mayor número de armas decomisadas en los últimos 9 años, por lo que, esto supone que la delincuencia organizada busque tomar represalias. N

