Este lunes se llevó a cabo el primer informe de actividades legislativas del senador Navor Rojas Mancera, en el Auditorio Gota de Plata de Pachuca.

Durante el evento, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, pasó al pódium para dar su discurso, en el cual arremetió contra el delegado del Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno.

“Esta furia no permite ver hacia adelante, solo ve nuestro ombligo, no ve con altura de miras lo que está pasando en el país. La arrogancia, esta soberbia, piensan que ya se resolvió la elección del 24, están equivocados, si no estamos unidos estamos en riesgo de no ganar el 24”, mencionó Monreal Ávila.