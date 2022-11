Muchos empresarios y emprendedores latinoamericanos que tienen negocios exitosos en sus países en algún momento piensan o deciden expandirlos a los Estados Unidos.

Este camino para internacionalizar un negocio latinoamericano es uno de los más utilizados, debido a la cercanía y a la influencia de la cultura y los productos estadounidenses que hay en nuestros países, así como, por lo atractivo que es el mercado americano para escalar un negocio.

Pero…¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?

De acuerdo con Dayana Abreu, CEO de Global Business International y experta en innovación disruptiva y desarrollo de negocios, “después de varios años asesorando a personas que querían llevar su negocio a los Estados Unidos, descubrí los principales errores que cometen y desarrollé junto a mi equipo el método GBI para ayudarlos a internacionalizar su negocio con éxito.

Este método se basa en tres aspectos fundamentales:

• Hacerle tomar consciencia a los empresarios o emprendedores de lo que implica su proyecto de expansión empresarial a los Estados Unidos.

• Conocer el modelo de negocio que tiene el empresario o emprendedor en su país y cual es su idea o plan para replicarlo o llevarlo a USA.

• Diseñar estrategias para desarrollar un modelo de negocio innovador, competitivo y con potencial de escalabilidad en EEUU”.

Continúa Abreu “El primer punto del método GBI, es una invitación a los empresarios y emprendedores a que reflexionen sobre las respuestas a tres preguntas:

• ¿Son iguales o similares las leyes y los impuestos en USA y en mi país?

• ¿Conozco el mercado estadounidense y la competencia que existe en el sector en el que voy a incursionar?

• ¿Son suficientes mi experiencia y conocimiento de mis productos o servicios para tener éxito en USA con mi proyecto de expansión empresarial o, necesito ayuda?”

Según la experta en negocios “este primer punto es fundamental, ya que si el empresario o emprendedor no dimensiona correctamente la magnitud y complejidad de lo que significa expandir su negocio a USA por su cuenta, no va a buscar a expertos o si lo hace no se va a dejar ayudar completamente por profesionales que conozcan de leyes, mercados y la forma de hacer negocios en los Estados Unidos”.

Para finalizar la líder empresarial envía un mensaje a los empresarios y emprendedores latinoamericanos que tienen negocios prósperos en sus países “Sin duda, expandir tu negocio a USA puede ser una muy buena opción y es posible hacerlo con éxito, si buscas asesores que te guíen y te acompañen en tu proyecto”.

Por: Dayana Abreu

CEO de Global Business International

