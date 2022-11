O NU-Hábitat ha señalado la importancia que tienen los vecinos para transformar positivamente a sus barrios , y de la coordinación que estos deben manejar con sus autoridades para lograrlo. Y es que debemos estar conscientes de que no todo siempre se debe dejar en manos del Estado o del gobierno , sino que se deben diseñar los esquemas e instituciones que empoderen a la ciudadanía con políticas de transparencia y participación efectiva .

La otra dirección es la opuesta, en la que las políticas públicas y las herramientas digitales empoderan al ciudadano y a la comunidad más que a la autoridad. Es convertir a los barrios en espacios inteligentes entendiendo la importancia de solucionar sus problemas locales y no solo los problemas regionales. Y atendiendo los temas micro, no solo los macro, que muchas veces las autoridades no contemplan.