Elementos de la Comisaría General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado, detuvieron este martes a Ricardo Misael “N”, presunto responsable de violación equiparada en contra de una menor de 3 años dentro del Jardín de Niños Felipe Pescador Valles, en el fraccionamiento Bonagens, ocurrida el pasado 15 de septiembre.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, confirmó la detención del hombre de 31 años de edad, quien daba clases de educación física dentro del kínder y que, desde el inicio de las investigaciones, fue señalado por la madre de la menor como el agresor.

“El fiscal no lo ha anunciado, pero me permitió anunciar el día de hoy que hace algunas horas a acaban de detener al maestro, y que no va a quedar impune, que la pena mínima de una violación es de 15 años de prisión, entonces ya se le dio la orden de prisión a esta persona porque ningún delito puede quedar impune en nuestro estado”, mencionó durante un evento esta mañana.

Las unidades de investigación detallaron que Ricardo Misael fue detenido al oriente de la ciudad capital, entre las calles Poliducto y Espiga. Se espera que en las próximas horas se tenga una audiencia inicial, con la que un Juez de Control definirá la situación legal del presunto responsable.

Hace unos días, los padres de la niña afectada, en compañía de otros padres de familia, se manifestaron en el jardín de niños para exigir justicia por la menor, ya que había pasado casi un mes desde la agresión y no se percibía un avance significativo en las investigaciones.

En ese entonces, la madre señaló además a la directora del plantel educativo y a la docente que estaba a cargo del grupo de su hija, ya que aseguró, incidieron en la protección del profesor de educación física.

Por ello, el director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Rubén Cardona Rivera, dio a conocer la separación del cargo de la directora y del docente hoy detenido, a fin de que la dependencia pudiera realizar las investigaciones correspondientes en el ámbito laboral, además de las que se estaban haciendo por parte de la Fiscalía General del Estado.