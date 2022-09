La NASA intentará este lunes desviar la trayectoria de un asteroide estrellando contra él una nave kamikaze, en una novedosa prueba de “defensa planetaria” que debería permitir proteger mejor a la humanidad de una eventual amenaza futura. El asteroide objetivo no representa ningún peligro. Pero la misión, llamada DART, debería “ayudar a determinar nuestra respuesta si detectamos un asteroide que amenaza con golpear la Tierra” en el futuro, dijo el lunes el jefe de la NASA, Bill Nelson

El momento del impacto, a 11 millones de kilómetros de la Tierra, podrá seguirse en directo en el canal de la NASA. La nave, no más grande que un automóvil, despegó en noviembre de California. Tras diez meses de viaje, debería cumplir su meta a las 23:14 GMT del lunes, a una velocidad de más de 20,000 kilómetros por hora.

El objetivo es en realidad un par de asteroides: uno grande, Didymos (de 780 metros de diámetro), y su satélite, Dimorphos (de 160 metros de diámetro), en órbita a su alrededor. Los dos están a sólo un kilómetro de distancia.

Es contra el pequeño, Dimorphos, que la nave debe estrellarse. Este asteroide actualmente gira alrededor del más grande en 11 horas y 55 minutos. Lo que se busca es reducir su órbita en unos 10 minutos. Este cambio se puede medir con telescopios desde la Tierra, observando la variación de brillo cuando el asteroide pequeño pasa por delante del grande.

Mientras tanto, el lunes, la cámara integrada en la nave, llamada DRACO, tomará una imagen por segundo. Estas imágenes llegarán a la Tierra con un retraso de solo unos 45 segundos. Para alcanzar un objetivo tan pequeño, la nave se dirigirá de forma autónoma durante las últimas cuatro horas, como un misil autoguiado.

Apuntará primero a Didymos, antes de que aparezca Dimorphos. El pequeño asteroide, del cual nunca antes se han visto imágenes, inicialmente no aparecerá más grande que un píxel, antes de llenar todo el campo visual, hasta que se produzca el silencio de radio después de la explosión.

Las aproximadamente cuarenta personas presentes en la sala de control del Laboratorio de Física Aplicada (APL) de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, estarán listas para intervenir en caso de ser necesario.

