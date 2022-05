Esta mañana en conferencia de prensa se reunieron las y los diputados locales de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, y legisladores federales blanquiazules, para emitir un posicionamiento el que manifestaron estar en contra de la intromisión de agentes externos que pretenden “violentar la contienda electoral”, señalando que no van a permitir que “se violente la elección para que esta se realice con apego a la legalidad”, según lo externó el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Adán Valdivia.

“No estamos de acuerdo en las acciones que se han emprendido por parte del partido y la candidata de MORENA, señalando que como representantes populares estarán al pendiente del proceso reprobando todos los hechos y acontecimientos que han estado sucediendo y de los que tienen pleno conocimiento”, dijo en conferencia.

Por su parte, el diputado Quique Galo, informó que el día de ayer se presentó la denuncia ante la autoridad electoral en la que se señalan actos realizados por la campaña de MORENA.

También, hizo referencia a un video en el que supuestos brigadistas del partido en cuestión no distinguen que son partido y gobierno, pues estarían “ofreciendo beneficios a la ciudadanía a cambio del voto”, y en este sentido también dijo que en la entidad se percibe la oleada de personas de otros estados, identificando la presencia de 475 al día de hoy, hospedadas en 11 hoteles para apoyar a la candidata morenista.

“Alguien que es de Aguascalientes o lugares de entidades vecinas que pueden desplazarse quizá en 40 minutos, no necesita hospedarse en un hotel” dijo el diputado Quique Galo, al tiempo que señaló que esto representa un costo de 2.5 a 3.5 millones de pesos con recursos de los que no se conoce su procedencia y no están siendo reportados por la campaña de la candidata de MORENA.

Dijo que se tiene conocimiento de lo anterior por cotizaciones solicitadas a los hoteles por parte de dicho partido, sin embargo después se solicitó se cambiaran a nombre de otras personas, una de ellas Jonathan Rodríguez Hernández, funcionario integrante de la campaña de Nora Ruvalcaba; asimismo los brigadistas, aseguró, consumen alimentos en los restaurantes de estos hoteles, y que si bien no vienen a pedir votos, si “amedrentan y condicionan los programas sociales a cambio del mismo a favor del partido en el poder federal”.

También se solicitó se investigue a la ciudadana Giovana Portillo González quien recibe transferencias y se dedica a pagar los servicios en Aguascalientes, por lo que se pide se identifique la fuente de financiamiento para pagar los gastos de la movilización.

Se tiene además conocimiento de que ha sido una pasarela de funcionarios no solo de bajo perfil, sino de diputados federales, regidores, la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien ha estado financiando la campaña de Nora.

Finalmente, Quique Galo, señaló que se quiere dejar en claro que las y los diputados estarán al pendiente del trabajo que realicen las autoridades, que blindarán el procesos electoral conforme a sus propias responsabilidades y obligaciones “y vamos a seguir denunciando estos delitos que presumiblemente pueden ser inequitativos en la contienda y que evidentemente que alguien que pretende gobernar Aguascalientes, no puede mantenerse al margen de la aplicación de la ley” aseguró.