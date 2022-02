La demanda alega que Jeanine y Mike contrataron los servicios de fertilidad del doctor Spirtos, en el Hospital Summa Akron City, hoy Summa Health System. Según los abogados, Spirtos era jefe de la División de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad y Fertilización In Vitro/Transferencia de Embriones.

Sin embargo, la prueba de ascendencia concluyó que Jessica no posee nada de etnia italiana. Ello orilló a que se le realizaran más pruebas de ADN en otra empresa, así como una prueba de paternidad. Los resultados confirmaron que Mike no era el padre biológico de Jessica.

El Sr. Barrett fue contactado por la familia y confirmó su presencia en el lugar. Dijo que él y su entonces esposa estaban siendo sometidos a fertilización in vitro con el doctor Spirtos. El Sr. Barrett también aceptó participar en una prueba de paternidad, con lo que se confirmó como el padre biológico de Jessica.

“Hay muchos sentimientos: shock, incredulidad, duda, ira, incertidumbre, dolor”, dijo Jeanine durante la conferencia de prensa. “Estoy abrumada. Todavía me cuesta dormir pensando en eso. A veces pienso: “¿De quién fue el esperma forzado a entrar en mi cuerpo?”

“Siempre estaré para apoyar y protegerlas (a Jeanine y Jessica)”, dijo Mike. “Como esposo y padre, es muy difícil vigilar a tu familia con este dolor. Especialmente cuando la fuente de ese dolor es algo que sabes que nunca puedes corregir. Aprender que toda tu realidad no es lo que creías es difícil de explicar. Es una especie de despertar en la vida de otra persona”.

“Realmente no hay palabras para describir y expresar lo que he pasado, o por lo que mis padres han pasado”, dijo Jessica. “Todavía estoy en la total incredulidad y probablemente siempre lo estaré. Una de las mayores comodidades para mí es saber que no estoy sola. Tengo a mi familia y eso nunca cambiará”.