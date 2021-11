Damnificada: todos sabían de la ordeña de ductos en Xochimehuacán | Newsweek México

Puebla, Pue. Habitantes de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, que fueron afectados por la explosión por una toma clandestina de gas, piden a la autoridad realizar todo tipo de acciones a modo de castigar a este delito y a quien lo ejerce.

En un recorrido realizado por Lo de Hoy a los albergues platicaron que las tomas clandestinas se venían dando desde tiempo atrás, pues es un secreto a voces que en dicha demarcación se tienen ubicadas cuatro, pero que era un secreto a voces, pues la autoridad ha sabido desde hace tiempo que en la zona había tomas clandestinas de huachicol y huachigas.

Hasta el hospital se sintió la explosión

La noche del sábado Marina López se encontraba en la sala de espera del hospital Rafael Moreno Valle, que se encuentra sobre la autopista Puebla-México, debido a que su papá se encuentra internado, cuando de pronto escuchó que algo tronó y al mismo tiempo los vidrios empezaron a vibrar como si estuviera temblando.

Inmediatamente se levantó junto con otro familiar que se encontraba con ella y salieron corriendo porque parecía que algo iba a explotar, una vez que pasó ese tiempo de angustia regresaron para preguntar por su paciente, cuando les dijeron que serían evacuados, pero que no debían preocuparse, pues su papá se encontraba bien.

Posteriormente le dijeron que tenían que irse al albergue que se encuentra en Villa Frontera, donde hasta el momento la comunicación es casi nula, pues es poca la información que fluye con respecto a su enfermo, lo cual los tiene en la zozobra.

Miguel acababa de regresar de trabajar

Con un día lleno de trabajo Miguel Gutiérrez regresó de trabajar completamente casado llegó a su casa, donde los esperaba su familia, saludó a cada uno de sus integrantes que para ese momento ya se encontraba durmiendo, por lo que él quiso hacer lo mismo.

Dice que se quedó dormido y perdió la noción del tiempo, cuando de pronto escuchó que se tronó el vidrio de las ventanas y un fuerte estruendo hizo que se parara de la cama para alertar a su familia que tenía que resguardarse, sin embargo, se seguía escuchando que algo tronaba y se dio cuenta que ya no era normal, inmediatamente salieron de su casa con un una niña en brazos apenas envuelta con una cobija y la esposa con el pequeño Miguelito, quien asustado preguntaba a sus papás qué porqué tronaba, inmediatamente Miguel calmó a su familia cuando les avisaron que tenían que irse a un albergue ubicado en San Jerónimo Caleras.

“De pronto me sentí desubicado no sabía dónde estaba, estaba muy cansado, pero cuando escuché el tronadero me dije que no era normal y en cualquier momento íbamos a volar, sí estoy preocupado por toda mi familia, me enteré de lo que le pasó a varios vecinos, ojalá y la autoridad no nos deje solos, yo sólo vi que había partes de casas que volaban y muchos gritos, estamos espantados por lo que pasó”, finalizó.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual