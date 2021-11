Adeuda federación estímulo de 500 mdp a Daimler por planta en Aguascalientes | Newsweek México

La ampliación de la planta Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), en la que intervienen en sinergia las ensambladoras Daimler, Mercedes Benz, Nissan y Renault, podría no concretarse ante el adeudo que mantiene el gobierno federal con Daimler, por 500 millones de pesos.

En rueda de prensa, el secretario de Desarrollo Económico de gobierno estatal, Manuel Alejandro González Martínez, informó que la anterior administración federal había comprometido un estímulo económico de 500 millones de pesos, a través del fideicomiso Pro-México de la Secretaría de Economía Federal, que desde el año 2007 buscaba fomentar la promoción y atracción de inversión extranjera en México.

“Ellos externaron la preocupación de que en el anterior Pro-México, en la admnistración federal pasada se les comprometió un estímulo por 500 millones de pesos cuando Daimler se vino aquí a Aguascalientes, mismo que no se ha entregado y será muy difícil que se concrete, entonces eso se le externó al gobernador, pero es una mala señala que damos como país el no concretar los acuerdos que se habían hecho de palabra, y ahuyentamos la llegada de las inversiones”.

No obstante, con la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se tomó la decisión de eliminar dicho programa, a fin de evitar actos de corrupción en la materia.

“Ellos tienen cuatro plantas a las que podrían mudar su producción de autos eléctricos, es una inversión muy grande, significaría poco más de 1,100 millones de pesos que de forma directa se estarían invirtiendo más todas las inversiones de la cadena de proveeduría, por ello es muy importante cerrar esta inversión”.

En la visita que realizaron en octubre el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, y el propio titular de la SEDEC a las oficinas centrales de Daimler en Alemania, estos reafirmaron el interés por ampliar la planta de Aguascalientes para diversificar sus líneas de producción hacia la manufactura de automóviles eléctricos.

“Acabamos de ir a Alabama, al corporativo que maneja a Daimler Las América y nos comentaron que en los próximos meses estarán tomando la decisión de que sus plantas de América del Norte incrementen su capacidad para la fabricación de autos eléctricos, por lo que fuimos a Alemania a llevar todas las herramientas que el gobierno estatal tiene a su alcance para que esa planta se quede en Aguascalientes”, subrayó.

Sin embargo, la falta de cumplimiento al compromiso del pago del incentivo económico, provocaría que la compañía decida mudar sus planes de inversión hacia las plantas de otros países, por lo que desde el gobierno estatal se están evaluando otras opciones para cubrir las expectativas de la empresa y que las inversiones se queden en la entidad.

“La decisión pudiera no favorecer a la entidad si no buscamos las herramientas necesarias y suficientes para que esto sea posible; de entrada, dudamos que se puedan dar estos 500 millones de pesos por parte del gobierno federal, el gobernador les explicó que nosotros no podemos darles los 500 millones de pesos como estado, pero sí podemos contribuir en algo en esa decisión, él tendría que ver de qué partida podríamos destinarlo, o bien a través de la lista de bienes inmuebles del FIADE o de otros fondos de desarrollo económico”.

La meta de Daimler es que el 100% de los vehículos que sean fabricados en Alemania en el año 2025 sean eléctricos, para que cinco años después, en 2030, las plantas ensambladoras del continente americano lleven a cabo la mudanza de sus líneas, a fin de responder a la competitividad que demanda el mercado automotriz.

“Se espera que para 2030 todos los vehículos que fabriquen fuera de Europa, entre ellos América, también sean eléctricos, entonces se vuelve muy atractivo en que la planta de Aguascalientes se convierta a producción de autos eléctricos”, concluyó el funcionario.