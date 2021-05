Las guerras sucias no funcionan: AMLO | Newsweek México

Frente a la pregunta de una reportera en la conferencia mañanera, de qué opinaba del bloque opositor en la Cámara de Diputados que para enfrentar la política presidencial en la siguiente legislatura, pretenden iniciar una guerra sucia,

el mandatario Andrés Manuel López Obrador, dijo que eso no funciona.

Los partidos de oposición estarían planeando un bloque legislativo, y contratar los servicios del especialista Antonio Solá, autor de la frase “un peligro para México”, para una nueva campaña que contraataque los planteamientos del Presidente.

“Sólo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, ya eso quedó atrás”, respondió el Presidente.

López Obrador refirió que algunos líderes partidistas no han entendido que la gente ha cambiado su forma de pensar y cuando cambia la mentalidad del pueblo, todo cambia.

“Entonces, no lo han entendido algunos que piensan que, con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse. Ya no, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya es otra realidad”, explicó.

El Presidente consideró que lo único lamentable es gastar mucho dinero en contratar estos despachos que cobran muy caro, en campañas negras que suelen revertirse.

“Tiene un efecto de boomerang porque la gente está muy despierta, muy avispada, muy consciente. Pero ya vamos a hablar más en otra ocasión sobre eso”, concluyó el tema mañanero.