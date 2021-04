Trump responde que “100 por ciento” sí piensa postularse a la presidencia de EU en 2024 | Newsweek México

EL EXPRESIDENTE Donald Trump afirmó que definitivamente considera el postularse de nuevo a la Casa Blanca en 2024.

En una entrevista telefónica el jueves con el programa Mornings with Maria, de Fox Business, Trump criticó fuertemente al presidente Joe Biden después del discurso del comandante en jefe ante el Congreso donde resumió los logros durante sus primeros 100 días en el cargo, así como sus ambiciones de más legislación y acción del gobierno.

Trump atacó a Biden por la propuesta de aumentar los impuestos a los ricos, su política con respecto a China y el flujo de inmigrantes sin documentos en la frontera sur.

Trump también dijo que ciertamente está considerando postularse de nuevo a la presidencia. Cuando la presentadora, Maria Bartiromo, le preguntó sobre sus planes, respondió rápidamente: “Sí, 100 por ciento”.

Añadió: “Y las encuestas muestran que todos quieren que lo haga. Estoy pensando al 100 por ciento en postularme y, pienso yo, seremos muy exitosos”.

Durante la entrevista de temática amplia, Trump defendió su historial de abordar la pandemia del coronavirus y afirmó que “si yo no hubiera sido presidente, no tendríamos una vacuna”. También atacó la respuesta de la administración de Biden con China: “China se apropiará de este país si ellos no hacen algo muy rápido”.

El expresidente argumentó que la propuesta de Biden de aumentar los impuestos a los ricos y las corporaciones tendrá un “impacto devastador” en la economía y que la situación en la frontera “destruirá al país”.

“Tengan coraje”, comentó Trump. “Va a suceder, nosotros vamos a cambiarlo. Estoy con ustedes”, añadió.

Las encuestas han mostrado de manera consistente a Trump como uno de los principales contendientes para la candidatura del Partido Republicano en 2024.

A pesar de que el expresidente ayudó a incitar a una turba violenta de simpatizantes suyos para que atacara el Capitolio estadounidense el 6 de enero, los votantes republicanos siguen apoyándolo en gran medida.

Muchos votantes republicanos ven a los diez representantes republicanos y los siete senadores republicanos que apoyaron su juicio político después de la insurrección como “desleales”.

Una encuesta de Harvard CAPS-Harris, publicada a principios de marzo, mostró que Trump era el favorito claro para la candidatura republicana de 2024. Una mayoría (52 por ciento) de los republicanos dijo que apoyará al expresidente, mientras que el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, se ubicó en un lejano segundo lugar, con solo 18 por ciento del apoyo.

Biden ha desdeñado las preguntas sobre la postulación potencial de Trump en 2024, comentando que está ocupado en gobernar al país. Durante una conferencia de prensa a finales de marzo, a Biden le preguntaron directamente si cree que competirá de nuevo con Trump en la próxima elección.

“Oh, vamos. Ni siquiera pienso en eso; no tengo idea. No tengo idea de si habrá un Partido Republicano. ¿Tú sí?”, respondió Biden. Aun cuando algunos han especulado que Biden, quien tiene 78 años, podría no buscar un segundo periodo, dijo que era su “plan” y “expectativa” postularse de nuevo. Trump tiene 74 años.

El expresidente y sus simpatizantes siguen afirmando sin fundamentos que la elección de 2020 fue “fraudulenta” o “robada”, llevando a una porción considerable de los votantes republicanos a creer que Biden no es el presidente elegido legítimamente. Pero decenas de demandas electorales presentadas por Trump y sus partidarios han fracasado en las cortes estatales y federales. Incluso los jueces nombrados por Trump y otros republicanos han desestimado y rechazado las afirmaciones de un fraude electoral amplio.

En noviembre pasado, la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura de Seguridad del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la elección de 2020 fue la “más segura e la historia de Estados Unidos”. La agencia, que era encabezada por una persona nombrada por Trump, aseveró que “no hay evidencia de que algún sistema de votación retrasó o perdió votos, cambió votos, o estuvo comprometida de alguna manera”.

William Barr, exfiscal general y quien era ampliamente visto como uno de los miembros más leales del gabinete de Trump, comentó a principios de diciembre que “no había evidencia” de fraude que pudiera cambiar el resultado de la elección. Múltiples auditorías y recuentos en estados claves en disputa, incluidos estados donde las elecciones fueron supervisadas por los republicanos, han reafirmado la victoria de Biden. N

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek