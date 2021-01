Aplicará IMSS Aguascalientes pruebas para detectar Covid-19 en 20 minutos | Newsweek México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes arrancó el uso de pruebas rápidas para identificar a personas contagiadas con el SARS-CoV-2. En 20 minutos, los médicos podrán determinar el manejo que requiere cada paciente: aislamiento y seguimiento médico domiciliario u hospitalización oportuna.

A partir de esta fecha, las pruebas se aplicarán en los Módulos Respiratorios de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) a todo paciente con síntomas de sospecha para COVID-19 que acuda a valoración médica.

De igual manera, se aplicará a pacientes hospitalizados en salas de Urgencias o pisos de los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2 y No. 3.

El encargado de Atención Médica de Primer Nivel, doctor Gerardo Peláez Pastén, detalló que la rápida confirmación del contagio incidirá en la reducción de complicaciones y casos graves, mediante la atención médica temprana u oportuna, y subrayó:

“El objetivo es aplicar el mayor número de pruebas rápidas posibles, para identificar a los portadores del coronavirus y cortar la cadena de contagios con aislamiento y seguimiento médico domiciliario”.

Agregó que si se requiere hospitalización, se podrá realizar con mayor oportunidad y, en consecuencia, con menores riesgos de complicaciones y agravamiento. “La mayor expectativa que tenemos con la prueba rápida es reducir la mortalidad”, afirmó.

Para el uso de pruebas rápidas, el personal médico y de enfermería recibió la capacitación correspondiente, insumos y protocolos de actuación.