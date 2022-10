Sin revelar nombres, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que un presidente municipal devolvió más de 50 millones de pesos que forman parte de la presunta red de desviación de recursos públicos extraordinarios, denominada Estafa Siniestra.

Indicó que el alcalde se acercó a la Contraloría y a la Procuraduría General de Justicia (PGJEH), ambas del estado de Hidalgo, para devolver el dinero y, además, explicó el esquema de desviación.

“Lo que les puedo decir es que el presidente que se acercó a hacer esto dio una demostración de buena fe, porque mencionó toda una serie de ruta que siguió este camino”, mencionó Menchaca Salazar, en entrevista con medios de comunicación, tras acudir a la inauguración del Festival del Paste en Real del Monte.

El mandatario estatal indicó que, además, otro edil ya se acercó para también para regresar el recurso público. Por lo que hizo un llamado a los demás funcionarios públicos involucrados a que se acerquen a las autoridades a declarar.

“Una invitación a quienes estén involucrados, presionados o que hayan caído en la ingenuidad a que acudan a la Contraloría o a Procuraduría, porque es dinero de los hidalguenses”, dijo.

Agregó que, el hecho de que los alcaldes involucrados en esta presunta red de desviación de recursos públicos y que regresen el dinero, no significa que libren un proceso de responsabilidad. No obstante, no descartó que puedan acceder a un criterio de oportunidad; es decir que no se ejerza acción penal en su contra.

“Hay un principio de derecho que es un criterio de oportunidad; entonces, lo que interesa a la entidad es combatir la impunidad, pero fundamentalmente recobrar recursos para las necesidades de la entidad”, señaló.

Además, dijo que la lista de alcaldes presuntamente involucrados que circulan en algunos portales y páginas de Facebook no coinciden todos con los que investigan las autoridades estatales.

