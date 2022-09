—Fue como un sueño poder cantar en su presencia y, ahora, en recuerdo de su gloria. Cuando tuve oportunidad de conocerla me tocó su última etapa —ya enferma y con mucho dolor—. Pero en todo ese tiempo, Chavela no dejó de ser una mujer infinitamente generosa, una persona sabía con una inteligencia natural y entrañable. Es difícil hablar de ella sin emociones.

UNA HEROÍNA DE SU TIEMPO

—¡Son figuras espléndidas!, pero me agrada más la idea de escucharlas y aprender de ellas. Hoy en día me preocupan otras cosas como la política o la literatura, a mis 66 años mis intereses van en otras direcciones.

EUGENIA LEÓN PREFIERE LA REALIDAD

—Amo el cine, pero no soy actriz, de hecho, me considero una muy mala (risas), se necesitan muchas cualidades para el histrionismo. Cuando actué de Toña la Negra en Arráncame la vida fue sencillo para mí, porque el papel era pequeño y lo hice cantando. Pero pronto volveré a la televisión y con nuevo disco, estén atentos.

SOY POPULAR, PERO NO COMERCIAL

—Sí, y no me gusta. Pese a que soy una cantante popular, no soy comercial en el aspecto de estar en las tablas de Billboard. Entonces, el par de ocasiones que he escuchado canciones mías en la radio fue bonito y extraño a la vez.