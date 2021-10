“Nada bueno la llegada de Doger a Morena”, advierte Barbosa | Newsweek México

Puebla, Pue. No es una buena idea la llegada de Enrique Doger a Morena, así lo consideró el gobernador Miguel Barbosa, además aseguró que su integración al partido no depende solamente de una postura política, pues lo determina la dirección y el consejo nacional.

Barbosa Huerta opinó que, la posible llegada de Doger se debe a un conflicto interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señaló que no sería favorable para el diputado federal Ignacio Mier en su intención de competir en 2024.

Te puede interesar: Morena quiere jalar a Doger a sus filas. El PRI no lo suelta

Comentó que integrar a Enrique Doger Guerrero a las filas del Morena puede restarle seriedad al partido, pues significaría que cualquier persona como “El Toñín” o Eukid Castañón podrían formar parte de esta fuerza política.

“No es una buena idea para la llegada de Enrique Doger, y es una peor idea para el propio Ignacio Mier, la llegada de Enrique Doger como un agente promotor de él, en sus aspiraciones, es mi opinión, respecto a su incorporación a Morena de Enrique Doger, bueno no significa nada que actores políticos del partido en Puebla digan bienvenido, no de ellos no depende, al respecto tiene que haber una posición de la dirección nacional, y del propio consejo nacional, si alguien lleva ese tema al consejo nacional, la raro si no, va venir a incorporarse El Toñín, o Eukid Castañón, no es así”, declaró.

El pasado de Doger

Además, el mandatario poblano dijo que Enrique Doger siempre ha tenido una posición crítica a la Cuarta Transformación y las decisiones que ha tomado el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

También señaló que Doger en 2018, cuando buscaba la ser gobernador, tuvo una estrategia vinculada con la ex gobernadora del Partido Acción Nacional (PAN).

“El señor Enrique Doger, y le respetamos su posición, ha sido un crítico feroz de la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, ha jugado un papel político muy claro, y es el papel que decidió jugar, fue mi contrincante en el 2018, y tuvo una estrategia vinculada de la candidata de Acción Nacional”, dijo.

Cuestionado sobre si tiene algún grupo en Morena, Barbosa Huerta dijo no tiene personajes antagónicos, ya que su cargo es la de ser gobernador, y respaldar al presidente de la República.

Del autor Fernando A. Crisanto: Enrique Doger

“No tengo ningún grupo en Morena, eso que quede claro, yo no tengo grupos antagónicos en Morena, yo soy gobernador del Estado, y soy gobernador de todos los poblanos, no gobernador de solamente una segmento de la población, no, yo me he empeñado en tener trato adecuado con todos los poblanos, y así quiero estar, que así se me vea, desde luego soy un obre de izquierda, soy un hombre que sigue los principios, las convicciones del licenciado López Obrador, con quien tengo una relación añeja”, acotó.

Enfatizó que su integración a Morena, no significó la llegada de ningún personaje controvertido de otros partidos. Además, al sumarse a las filas de este partido fue para dar lo mejor de sí.

“Cuando yo llegué a Morena, se llega a Morena para dar lo mejor de sí, y para respetar lo que hay, no para entronizar condiciones o hechos que no serían positivos”, dijo.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual