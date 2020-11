Funcionarios estatales que no se realicen antidoping serán removidos: Vicenta Espinosa | Newsweek México

Los funcionarios estatales que no se realicen la prueba de antidoping dentro de la siguiente semana serán removidos de su cargo, dijo este miércoles la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, durante la transmisión por redes sociales del gobernador Jaime Bonilla.

Hasta hoy 10 funcionarios no se han realizado la prueba de detección de drogas y cinco de ellos no explicaron el motivo por el cual no acudieron a este llamado.

Quienes no se han realizado el examen y presentaron una justificación son Luis Salomón Faz Apodaca, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua; Blanca Estela Fabela Dávalos, directora general del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF) y Marco Antonio Blázquez Salinas, director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI).

Los tres funcionarios dijeron que no asistieron a la prueba porque atendían las “Jornadas por la Paz”.

Catalino Zavala Márquez, secretario de Educación y Ricardo Moreno García, secretario particular del Ejecutivo, no se realizaron el examen por estar contagiados de COVID-19.

Los cinco funcionarios que no dieron alguna justificación son David Gutiérrez Inzunza, comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno, Marcelino Vázquez Wong, director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE); Sergio Antonio Rossette Weben, director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT); y Jaime René Barbosa Cobian, director general de la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California.

Vicenta Espinosa dijo que se les hará una segunda invitación para realizarse la prueba. En dado caso de que no asistan y no den una justificación, se les notificará que serán removidos de su cargo por no cumplir con el requisito.

“No hay vacas sagradas, todos tenemos que hacerlo”, comentó el gobernador, durante la transmisión.

El examen de detección de drogas a los miembros de primer y segundo nivel del gabinete se llevó a cabo la semana pasada en el Centro de Evaluación de Control y Confianza (C3), en Mexicali.

En esta primera aplicación 38 funcionarios sí se realizaron la prueba y dieron negativo a algún tipo de droga.

Estos exámenes se realizan a todos los funcionarios, al menos dos veces al año, porque así lo marca la ley, explicó Vicenta Espinosa.

También mencionó que se les puede hacer más veces y de forma aleatoria.

“No se va a escapar nadie. Se les tiene que hacer a todos y todos tienen que tener su prueba, está en ley”, dijo la secretaria.