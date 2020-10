Profeco-Puebla clausuró tres funerarias | Newsweek México

50 second read

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), inició los operativos para la Temporada de Muertos, por distintos comercios de la capital poblana.

El encargado de la oficina de dicha dependencia, Miguel Ángel Moreno Muñoz, informó que dentro de estos recorridos han encontrado que varias funerarias existen irregularidades, donde se suspendieron a tres, dos por no exhibir los precios y la tercera por no mostrar un contrato, por lo cual no le fue permitido operar.

Reiteró que este tipo de operativos seguirán toda la temporada por lo que, se encuentran recorriendo florerías, centros comerciales, tiendas de disfraces, entre otros, para garantizar que se respeten los precios estipulados durante dicha temporada.

Cabe mencionar que si se desea interponer una denuncia existen los números 222 246 13 00 ó 246 17 60 así como en redes sociales @profeco.gob.mx

Con información de Diario Puntual