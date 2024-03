Tijuana, B.C.- Empleados de la empresa de envíos de dinero Sigue Corp denunciaron que la empresa cerró operaciones en febrero de este año y no liquidó a más de 250 empleados en Tijuana y Aguascalientes.

Una docena de trabajadores se reunió a las afueras del edificio ubicado en la calle Río Colorado de la colonia Marrón para exigirle al dueño de la empresa, Guillermo de la Viña, que les paguen lo que por derecho les corresponde luego de ser despedidos sin justificación.

Sandra Pérez, trabajó en esta empresa por los últimos siete años. El día 19 de febrero fue el último día. La jornada laboral inició como siempre, sin embargo, al mediodía la sacaron del sistema y le informaron que era necesario acudir a las oficinas de Conciliación y Arbitraje para que obtuviera el pago de su liquidación. Acudió como le indicaron, pero el representante de la empresa nunca llegó a la reunión.

“Estamos exigiendo a Guillermo De la Viña, quien es el dueño de la compañía de Sigue Corporation, que se haga responsable con sus obligaciones patronales aquí en México, ya que su empresa es americana y aquí utilizó a prestanombres para emplear su empresa”, indicó Pérez.

Sandra informó que los despidos iniciaron desde 2023. En aquel momento los colaboradores que fueron parte del recorte de personal obtuvieron su pago correspondiente. También mencionó que no todos los casos son iguales, ya que algunos de los trabajadores que fueron despedidos se les indicó que el pago sería dividido en dos cheques, del que solo han recibido uno.

Después del cierre de operaciones de la empresa Sigue, los trabajadores fueron citados en las oficinas de Conciliación y Arbitraje, pero al lugar nunca llegaron los representantes legales de la compañía. Por parte de la Secretaría de Trabajo en Baja California solo les indicaron que debían contratar un abogado para agilizar el trámite.

“La verdad que es de mucho coraje, sentimiento, tristeza, de todo, porque era una empresa muy buena, la verdad es que no sabemos en qué momento llegaron a quebrar de esa manera, era una empresa muy sólida. La verdad es que sí nos sacamos de onda todos, no esperábamos que fueran de esa manera… Sí nos sacó mucho de onda la manera en cómo se fueron, eso es lo que nosotros quejamos”, puntualizó Sandra Pérez, ex trabajadora de Sigue Corp.

Otra de las afectadas es María Luisa Macías. Ella es madre soltera de dos menores. María Luisa tenía 18 años trabajando en Sigue, lugar al que le guarda cariño, donde nunca pensó que podría enfrentarse a una situación de esta magnitud. Para solventar sus gastos comenzó a vender zapatos por su cuenta. Compartió que no busca un trabajo formal porque primero quiere resolver el tema de su liquidación.

Narró que cuando le informaron que la empresa iba a cerrar, una de las personas de Recursos Humanos, identificada como Luz Félix, intentó hacerla firmar un documento sin antes leerlo. Además de esa irregularidad, señaló que Gabriel Juárez, Ramiro Pérez y Mario López, directivos y representantes legales de la empresa sabían lo que estaba por ocurrir y los dejaron en el abandono.

El grupo de trabajadores afectados iniciarán acciones legales, así lo dieron a conocer, sin embargo, se han visto con poco apoyo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Baja California, porque consideran que no les han ayudado a resolver sus necesidades y les han calculado su liquidación por debajo de lo que deberían recibir. N

