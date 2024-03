Los grandes felinos pueden reconocer voces humanas , según afirma una nueva investigación. En un estudio, publicado en PeerJ Life & Environment , la profesora Jennifer Vonk, de la Universidad de Oakland, en Michigan, Estados Unidos, descubrió que estas especies no domesticadas tienen una “habilidad notable” para distinguir entre las voces humanas que conocen y las que no.

Los investigadores descubrieron que los felinos respondían “más rápidamente y con mayor intensidad” a voces familiares. Estas reacciones incluyeron girar la cabeza y mover ambos oídos cuando sonaba la voz . También pareció que respondían durante más tiempo cuando escuchaban una voz familiar, en comparación con la voz de alguien que no conocían.

“Nos sorprendió un poco lo claros que fueron los resultados, pero no el hecho de que los felinos respondieran a voces familiares”, dice Vonk a Newsweek . “Nos sorprendió que los felinos criados por humanos no respondieran mejor que los criados por madres felinas”.

HAY POCA INVESTIGACIÓN SOBRE SI LOS FELINOS SON CAPACES DE RECONOCER VOCES

“[Estos hallazgos] muestran que el reconocimiento de señales vocales humanas individuales no depende de la domesticación o de una historia de vida en grupos sociales”, dice Vonk. “En un nivel práctico, muestran que los felinos no se distraen cuando el público dice sus nombres, ya que no responden más a sus nombres que a otros sonidos”.