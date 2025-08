Ucrania está sumida en un día de luto este viernes 1 de agosto tras el letal bombardeo que golpeó la capital Kiev en la madrugada del jueves. Las autoridades reportaron que el balance de muertos subió a 31 víctimas, incluidos cinco niños.

El bombardeo con drones y misiles es uno de los más mortíferos que ha sufrido la capital ucraniana desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, y dejó cerca de 159 heridos.

Rusia lanzó más drones a Ucrania en julio que cualquier otro mes desde que comenzó su invasión hace tres años, según un análisis de la agencia de noticias AFP, que muestra una intensificación de los bombardeos a pesar de los ultimátums del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El análisis, que utilizó datos publicados por la fuerza aérea ucraniana, muestra que Rusia mandó 6,297 drones de largo alcance hacia Ucrania el mes pasado, un aumento de casi 16 por ciento, en comparación con junio.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reiteró este viernes su llamado a aumentar la presión contra Rusia: “Por desgracia, hasta el momento, tenemos constancia de 31 fallecidos, entre ellos cinco niños. El más pequeño tenía solo dos años”, escribió el mandatario en las redes sociales.

Zelenski pidió el jueves aumentar la presión para “un cambio de régimen” en Rusia, tras los ataques que calificó de “asesinatos ejemplarizantes”. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, condenó el ataque y publicó la foto de una bandera europea a media asta.

Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko delivered a report. In Kyiv, emergency restoration works are ongoing at the sites affected by yesterday’s attack. All search and rescue operations have already been completed. Unfortunately, as of now, 31 people have been confirmed dead,… pic.twitter.com/zcaBkosIrJ

