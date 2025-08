Figuras destacadas como la actriz Emma Watson, la exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama, el fundador de Starbucks Howard Schultz y el primer hombre en pisar la Luna, Neil Armstrong, forman parte del grupo de personas que han padecido el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico en el que alguien duda de sus logros o capacidades. Aunque este término existe desde 1978, en los últimos años ha surgido un concepto opuesto que cobra relevancia: el “impostor sin síndrome”.

Aunque todavía carece de una denominación definitiva, su presencia en la sociedad resulta evidente, según psicólogos y académicos. El “impostor sin síndrome” describe a una persona con escasa habilidad o competencia, pero con una seguridad inquebrantable. Estas personas ocupan espacios de poder y reconocimiento sin merecerlos, y lo hacen sin cuestionarse en ningún momento.

Mientras quienes sufren el síndrome del impostor atribuyen sus logros a la suerte o al apoyo de otros —pero no a su propio talento, esfuerzo o creatividad—, los impostores sin síndrome se consideran merecedores de todo, aunque la realidad no respalde esa percepción.

Según Tomás Chamorro-Premuzic, experto en psicología organizacional y autor del provocador libro ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes?, citado por el diario El País en un artículo, distintos estudios revelan que cerca del 70 por ciento de las personas se considera por encima del promedio en cuanto a liderazgo, aunque estadísticamente solo 50 por ciento puede estarlo.

“El problema no es la autoconfianza en sí, sino que hemos creado entornos donde esta sobrevaloración no solo no se corrige, sino que es recompensada”, advierte Chamorro-Premuzic.