Los días en que los clavadistas chinos dominaban sin rival los podios mundiales han comenzado a quedar atrás. En una jornada histórica para México, Osmar Olvera logró lo impensable: arrebatar el oro a las potencias asiáticas en el trampolín de 3 metros, durante el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2025, celebrado en Singapur.

Con un puntaje de 529.55, Olvera se coronó campeón del mundo, superando al legendario Cao Yuan (522.70) y al actual monarca de la prueba, Wang Zongyuan (515.55), ambos de China. La medalla de oro representa la cuarta presea del torneo para el mexicano, y la primera dorada para México en esta edición del campeonato.

La rivalidad entre Osmar Olvera y los clavadistas chinos tomó forma en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el joven de 21 años sorprendió al mundo al plantarles cara en una disciplina tradicionalmente dominada por China. Desde entonces, su nombre no ha dejado de crecer en el circuito internacional, consolidándose como el nuevo rostro de los clavados mundiales.

Osmar Olvera was flawless all day, even in the sixth round, he didn’t flinch 👀

His reward? A well-earned gold in the 3m Springboard! 🥇#Diving #AQUASingapore25 pic.twitter.com/cYyTOOEQci

