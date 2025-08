Madres buscadoras de Aguascalientes hacen un llamado a las autoridades procuradoras de justicia, tanto estatales como federales, a agotar las investigaciones en torno a los 27 detenidos tras la jornada violenta que se registró el sábado 26 de julio en distintos puntos del estado, particularmente en los casos de quienes cuentan con una ficha de desaparición.

El posicionamiento del colectivo se da luego de que el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, asegurara que en Aguascalientes no han identificado casos de desaparición forzada y a partir del trato revictimizante, que, señalan, han recibido por parte de la fiscalía general de la República (FGR), instancias que, sin que las investigaciones hayan concluido, ya emitían aseveraciones del caso.

“¿Cómo en menos de medio día ellos ya sabían que ‘a eso iban’? ¿lo que no pudieron saber en un mes lo supieron en medio día? ¿qué a eso iba? ¿por qué no se tomó en cuenta nuestros testimonios y evidencias? Mi hijo tiene un año desaparecido y, hasta el día de hoy no saben nada…” externó Gloria Montoya, madre de Gerardo, desaparecido desde julio de 2024 tras acudir a una supuesta oferta de empleo al norte de la ciudad de Aguascalientes.