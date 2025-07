Puebla, Pue. Los próximos directores de los penales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez podrían ser perfiles fuera del Estado de Puebla, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.

Según el funcionario estatal, se está realizando una amplia evaluación de los perfiles, para seleccionar al más experimentado, además de verificar que no tenga vínculos con hechos delictivos. Por ello, se espera que, en el transcurso de esta semana, se haya concretado la designación.

El secretario comentó que también será necesario emplear nueva tecnología al interior del penal, dado que se ha identificado que, durante la visita de familiares, los reos ingresan objetos prohibidos.

“Tenemos que adicionar la tecnología a los penales para poder hacer las revisiones, porque desafortunadamente hay situaciones que no podemos negar, como son las visitas de sus familiares, pero obviamente eso también se aprovecha para introducir muchas cosas indebidas. Entonces, mientras nosotros no tengamos la tecnología adecuada para hacer las revisiones, y donde no intervenga el factor humano —y no porque yo desconfíe de nadie—, simplemente que si tenemos un equipo tecnológico adecuado, esto va a reducir considerablemente el acceso de cosas prohibidas a los penales”, dijo.