En plena temporada de lluvias, el apoyo con semilla de avena entregado por el gobernador Esteban Villegas a productores del municipio General Simón Bolívar busca asegurar alimento para el ganado de las familias del campo y mejorar su economía.

Virginia Favela Suárez, del ejido El Refugio, destacó que sembrar avena en esta temporada es una oportunidad que no puede dejarse pasar: “Pues muy bien nos cae ahorita, porque es el tiempo de las lluvias y apenas es el tiempo para sembrar la avena. El año pasado yo sembré y sí me fue muy bien, que también trajeron el apoyo”, relató. Señaló que incluso las pacas que no utiliza en su rancho puede venderlas, lo que le genera ingresos extra para su familia.

Desde el ejido José Isabel Robles, el comisariado J. Marcos Medina Esquivel también agradeció los apoyos recibidos: “Muy bien, ahorita ya tenemos las tierras mojadas, ya están preparadas, ya nomás falta sembrarlas. Muchas gracias al gobernador que nos ha apoyado con suplemento alimenticio, maíz molido y semilla también de sorgo”, compartió.

Ambos productores coincidieron en la importancia de que estos apoyos se mantengan de forma constante, ya que los resultados son palpables tanto en la productividad del campo como en el bienestar familiar. “Que nos siga apoyando”, insistió Medina Esquivel.

La entrega de avena como suplemento para el ganado, asegura la administración, forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad alimentaria, dinamizar la economía rural y dar respuesta concreta a los efectos del cambio climático en zonas como Simón Bolívar, donde el esfuerzo diario del campo sostiene a cientos de familias.

