Lionel Messi fue la figura del triunfo del Inter Miami ante el Atlas, en el arranque de la Leagues Cup 2025. Con un marcador de 2-1, un gol validado tras revisión del VAR y una destacada actuación colectiva, el astro argentino celebró un resultado clave para el cuadro de la Major League Soccer (MLS), en medio de una jornada marcada por tropiezos de sus colegas estadounidenses.

En declaraciones tras el partido, Messi subrayó la importancia de ganar, especialmente luego de que cinco equipos de la MLS —Columbus Crew, CF Montréal, NYC FC, Houston Dynamo y San Diego— cayeran frente a rivales de la Liga MX el martes.

Con esta victoria, el Inter Miami empata en puntos con Minnesota, en un torneo donde solo los primeros cuatro de cada liga (MLS y Liga MX) avanzarán a la fase de cuartos de final.

El argentino elogió al conjunto rojinegro:

El encuentro también marcó el esperado debut de Rodrigo De Paul, reciente fichaje del club proveniente del Atlético de Madrid. Messi, quien compartió equipo con él en la Selección Argentina, no escatimó elogios.

De Paul completó 54 de 58 pases, incluyendo 4 de 7 en pases largos, demostrando solidez pese a las duras condiciones climáticas.

Messi también habló sobre las dificultades físicas que experimentó durante el partido, particularmente por la humedad y el calor del sur de Florida. Esto se sumó a la falta de ritmo tras su ausencia en el juego contra Cincinnati el pasado 26 de julio, sanción impuesta por no presentarse al All-Star Game en Texas.

“Yo, al no haber jugado el otro día, si a priori parece que es mejor, para mí es peor”, confesó. “Necesito competir para sentirme bien. Al principio del partido me sentí pesado; venía con continuidad y el parón me afectó, sobre todo en el primer tiempo”.