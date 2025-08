Luego de los hechos ocurridos el pasado 26 de julio en Aguascalientes (donde hubo bloqueos, 27 detenidos y un operativo tras el desmantelamiento de un campamento criminal) el diputado local Emanuelle Sánchez Nájera pidió no minimizar lo sucedido y mantener la atención en lo que se está descubriendo.

“Lo primero que tenemos que entender es que estos hechos no deben pasar, no hay manera de justificarlos. Qué bueno que aún nos escandalizan, porque eso quiere decir que no estamos acostumbrados, y así deberíamos seguir: sin acostumbrarnos”, señaló.