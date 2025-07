Un calcetín que Michael Jackson usó el 27 de julio de 1997 durante un concierto en Niza fue subastado por 6,200 euros (7,073 dólares) este miércoles en una venta organizada por la Casa de Subastas de Nîmes, en el sur de Francia.

El accesorio, notablemente desgastado, apareció al final del espectáculo junto a los camerinos del artista, donde lo recogió un técnico que trabajaba en el lugar, explicó Aurore Illy, subastadora de la casa de ventas.

“Se trata de una pieza excepcional, incluso de culto para los admiradores de Michael Jackson. Hemos recibido numerosas muestras de interés”, afirmó.

El calcetín, bordado con cristales cuadrados brillantes, fue enmarcado y se presentó junto con el pase de acceso a backstage que el técnico conservó desde aquella época, según detalló la página oficial de subastas Interencheres.

A juego con el icónico guante que el rey del pop solía llevar durante su gira “History World Tour”, se cree que este calcetín formó parte de su vestuario en los temas Beat It Live y Billie Jean, donde Michael deslumbraba con su famosa caminata lunar (moonwalk)

La primera vez que se ofreció al público fue en junio, pero no logró atraer compradores. En esa ocasión tenía un precio de salida de 2,500 euros y un valor estimado de entre 3,000 y 4,000 euros.

LOS OTROS ARTÍCULOS SUBASTADOS DE MICHAEL JACKSON

No es la primera vez que se subasta un artículo de Michael Jackson. En agosto del año pasado se subastó una rara colección de dibujos firmados por el “rey del pop”. De acuerdo con la revista Billboard, los 78 bocetos, realizados con crayones de cera y pasteles, así como acuarelas, incluyeron imágenes del cantante con una bata al estilo Jedi, sillas, el “David” de Miguel Ángel, varios presidentes de Estados Unidos, Peter Pan, el icono del pop arte Andy Warhol, Walt Disney, Marilyn Monroe y la reina Isabel II.

La venta tuvo lugar en Los Ángeles. “[Jackson] estuvo influenciado por muchos géneros artísticos, desde el clásico y arquitectónico hasta el pop art e incluso el retrato formal. También sentía una gran afición por Londres y las costumbres británicas”, dijo entonces la casa de subastas Kings Auctions.

Jackson es recordado por su compromiso con causas humanitarias. Participó en campañas contra la pobreza, el racismo y las enfermedades, y fue coautor del tema We are the world, que recaudó fondos para combatir el hambre en África.

Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por la controversia. A lo largo de los años enfrentó acusaciones de abuso sexual infantil, de las cuales fue absuelto en un juicio en 2005. Su aspecto físico cambió de forma notoria, lo que generó especulaciones sobre su salud y autoestima. De igual manera, reveló haber padecido vitiligo, una enfermedad que despigmenta la piel.

El “rey del pop” falleció en 2009 a causa de una sobredosis de medicamentos administrados por su médico personal, quien posteriormente fue condenado por homicidio involuntario. N

(Con información de agencias)