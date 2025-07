El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Roberto Díaz Ruíz, calificó como “exitosa” la respuesta de las autoridades estatales y federales ante la jornada violenta del sábado 26 de septiembre en Aguascalientes, pese a las pérdidas materiales que afectaron a dicho sector.

El también presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes (CEEA) destacó que, pese a la complejidad del operativo llevado a cabo, no se hayan registrado bajas y todo haya quedado en pérdidas materiales, que se espera, sean cubiertas en su mayoría por los seguros de las empresas.

“Fue un gran escándalo, una preocupación muy grande para toda la gente de Aguascalientes y quienes no son de aquí. A mí siempre me ha gustado ver el vaso medio lleno, dentro de todo lo que pasó no hubo una sola persona fallecida, pese al enfrentamiento que seguro fue muy complicado para todas las fuerzas involucradas” consideró.