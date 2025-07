¿Es posible recoger las cenizas de una persona más de una década después de su muerte? Para una agente funeraria, la respuesta es afirmativa. Melissa Schmidt, directora funeraria y embalsamadora con licencia, conocida en redes sociales como @funeralbabe, contó que se sorprendió al recibir en su negocio a una mujer que acudió por los restos cremados de su familiar 13 años después del fallecimiento.

“La verdad es que me tomó por sorpresa, pero desde luego no fue la primera vez y estoy seguro de que no será la última. Siempre esperamos que las familias regresen, pero después de más de una década, uno asume que los restos quizá nunca serán reclamados”, declaró Schmidt, de 34 años, a Newsweek.