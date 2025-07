La exboxeadora argentina Alejandra “Locomotora” Oliveras, ganadora de cuatro títulos mundiales en diferentes categorías, murió este lunes 28 de julio en Argentina a los 47 años, confirmó el director del hospital en el que se encontraba internada.

La expugilista falleció en Santa Fe, Argentina, sin poder recuperarse de un accidente cerebro-vascular (ACV) que padeció el 14 de julio pasado. Oliveras sufrió “una embolia pulmonar masiva que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio refractario. Por más que se realizaron las medidas, lamentablemente sucedió el fallecimiento, explicó Bruno Moroni, director del hospital Cullen.

Oliveras, nacida en El Carmen, en la provincia de Jujuy, creció en una familia humilde y empezó a pelear para defenderse de los golpes que le propinaba el padre de su primer hijo, que ella tuvo cuando aún era una adolescente.

“A los 14 me enamoré y fui mamá a los 15. Quise juntarme con esa persona porque quería tener una familia y ahí empezó el infierno. Me pegaba por cualquier cosa. Pasé dos años sufriendo, llorando. Una vez le pegó a mi hijo y ahí dije: ‘Basta, no quiero esta vida, prefiero estar muerta que seguir así’. Y decidí devolverle los golpes “, contó en una entrevista.