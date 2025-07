El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que “nunca tuvo el privilegio” de visitar la isla privada del condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein, asegurando que rechazó una invitación del polémico financiero en lo que describió como un acto de “buen juicio”, dijo en una rueda de prensa en Escocia.

Las declaraciones del presidente surgen en medio de un nuevo foco político que ha revivido los cuestionamientos sobre su pasada relación con Epstein, especialmente tras la polémica por la forma en que su administración manejó los archivos vinculados al caso.

“Rechacé ir, y eso fue una gran decisión”, dijo Trump, intentando marcar distancia de uno de los escándalos más oscuros que involucran a figuras del poder en Estados Unidos.

Trump on Epstein: I never went to the island. Bill Clinton went there supposedly 28 times. I never had the privilege of going to the island. I turned it down. pic.twitter.com/p5tUXX9zYC

— Acyn (@Acyn) July 28, 2025