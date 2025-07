Sí, franquiciar no es para todos. Así de rotundo, como lo dice el título de esta columna, amigas y amigos, lo quiero recalcar: NO todos los negocios están listos para franquiciar.

Y no solo hablo de lo básico para poder evaluar si tu negocio es franquiciable, es decir, el famoso 3 + 1: marca, tecnología, estandarización y, el más 1, la rentabilidad, que debe ser suficiente para que sea negocio para todas las partes, sobre todo para el franquiciatario y el franquiciante, en ese orden. Así lo explico siempre en mis clases en las diversas universidades con las que participo y, claro, en mis capacitaciones internas con clientes o con nuevos colaboradores de Alcázar & Compañía.

Existen otros temas a revisar y tener en cuenta. Uno clave es el gusto que tengas por compartir lo que hoy sabes de tu negocio (siempre cuidando algún secreto industrial) y que este se encuentre en el momento adecuado. NO se debe franquiciar por moda o porque te insiste un consultor poco ético y profesional.

Franquiciar tiene su nivel de complejidad. Es un proceso que requiere diversos talentos en su estructuración (hay estrategia, hay modelaje financiero, hay guías y manuales diversos, hay un soporte legal muy importante y, claro, hay una estrategia comercial y mercadológica única para tu negocio, entre otros varios temas).

Me da mucha pena y enojo —así lo quiero expresar, queridos lectores— que también esta industria, que es de y para empresarios, se esté llenando cada día más de charlatanes que ofrecen desarrollar un modelo de “franquicia light”, que te cobran “3 pesos” y abusan de ti como empresario, lastimando a este sector que sigue aún en proceso de madurez. Porque además, al franquiciar tu negocio, estás asumiendo la responsabilidad de ayudar a otros nuevos empresarios (los que serían tus franquiciatarios). Pero, ¿qué crees? No tienes las herramientas suficientes ni claras para dar el soporte, la capacitación y, lo peor de todo, para definir y reducir el riesgo de los posibles franquiciatarios que subirás a tu red y que, sin duda, pueden convertirse en un grave problema. Sumando que, seguramente, tus herramientas legales serán de baja o muy baja calidad y hechas con machote.

Es un hecho que la IA está para ayudar y puede facilitar ciertos temas. Sin embargo, la experiencia de un equipo interdisciplinario al momento de armar tu franquicia, créeme, querido lector, no tiene sustituto.

Apenas hace unos días platicamos con otro negocio que, en teoría, ya le habían “desarrollado” su modelo de franquicia y, claro, encontraron que lo que les hicieron fue como un trabajo de tercera, “sin ton ni son”, y por el que sí tuvieron que pagar más de doscientos mil pesos.

Suficiente tenemos con vivir en un país donde, un día sí y al otro también, existe el fraude, la extorsión, el phishing, el cobro de piso, la inseguridad e impunidad en general, como para que también en un sector tan noble y responsable como ha sido el sector franquicias, aparezcan estos pseudoconsultores y abusen de esa manera de empresas que lo que quieren es competir en nuevos mercados con las herramientas necesarias y sus negocios fortalecidos.

Una consultoría para dar este servicio y lograr este nivel tiene detrás incontables horas de trabajo, de revisión, de análisis y de adecuación a tu negocio específicamente. No es un trabajo de copiar y pegar. Así que mi siguiente sugerencia es que, si hoy no lo puedes pagar, pero sí quieres hacerlo, no hay tanta prisa: hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con los mejores. Son más de 30 años los que tiene Alcázar & Compañía acompañando a más de 600 empresas que decidieron fortalecerse y dar el paso en su expansión orgánica o como franquicia. La mayor parte de ellas son casos de éxito, incluso varias marcas a nivel internacional actualmente.

Cuando terminas tu proyecto, inicia el compromiso real, y colocar la primera franquicia generalmente tiene su complejidad y lleva su tiempo. Para eso también están los expertos, que creen firmemente en frases como estar “contigo en cada momento”. Así que, como dice el clásico, por favor no se casen con el primer consultor que les hable bonito y les cobre poquito. ¿Eso es lo que vale tu marca, que tanto trabajo te ha costado? Mejor cuídala, y si no es hoy, será mañana, pero con toda la energía que esta nueva estrategia implica para ti como dueño y apasionado de tu negocio.

Solo termino comentando que esto mismo sucede en todos los países miembros de nuestra red FCI, por lo que te digo, empresario de toda Iberoamérica: asesórate bien con cualquiera de nuestros socios de FCI en los 25 países en los que estamos hoy. FRANQUICIAR NO ES PARA TODOS, PERO PUEDE SER, SIN DUDA, PARA TI, SI ESTÁS PREPARADO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DAR ESTE GRAN PASO. Obvio, te llevamos de la mano.

COLOFÓN:

Ya se empieza a calentar el mercado de Occidente con la feria de Guadalajara muy próxima (Expo Franquicias Guadalajara, 22 y 23 de agosto en Expo Guadalajara). Aprovecho para comentarles, amigos de la región, que tendremos un evento muy interesante con los expertos más importantes de Estados Unidos en temas de migración con negocios y franquicias, un día antes de la feria, ahí en uno de los hoteles que está cruzando el recinto ferial.

Así que si deseas ser parte de este evento, de la mano de LATAM en USA, capítulo México, con todos los aliados que vamos a participar, escríbeme o mándame un mensaje y con gusto te mandamos la invitación. Este evento no tendrá costo, pero sí es importante que estés buscando una alternativa como esta. Todo esto es ya el 21 de agosto. Me encantará verlos personalmente, ya que tendré el honor de moderar un par de paneles (el del evento previo) y en la feria de franquicias, además de dar una charla muy interesante sobre la actualidad de las franquicias durante el show. ¡Nos vemos en la próxima!

*CEO de ALCÁZAR & COMPAÑÍA