Con una vertiginosa experiencia inmersiva, la popular feria Comic-Con presentó a sus fans este sábado las primeras imágenes de Proyecto fin del mundo, una cinta espacial protagonizada por Ryan Gosling, en una misión para salvar el planeta.

Gosling se unió a los directores Phil Lord y Christopher Miller, así como al guionista Drew Goddard y al autor Andy Weir, en el cotizado palco de la sala H para presentar la esperada cinta que llegará a los cines estadounidenses y de México en marzo de 2026.

Basada en el libro de Weir (El marciano),la cinta sigue a Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencia que es reclutado por Eva Stratt (Sandra Hüller) para salvar a la Tierra de una amenaza solar. El actor describe a Grace como un personaje “ordinario” y “un hombre aterrorizado, quien encuentra el valor para avanzar un paso a la vez”.

“Sabía que sería brillante porque es Andy, pero nada me preparó para lo que hizo esta vez. Me llevó a lugares en los que no he estado, me mostró cosas que no había visto. Fue desgarrador y gracioso. No solo me impresionó, sino que me abrumó”, agregó el artista, quien también produjo la película.