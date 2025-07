Una nueva generación de tratamientos para la esquizofrenia podría estar en camino, y su origen podría parecer insólito: las llamas. Científicos del Instituto de Genómica Funcional en Montpellier, Francia, han diseñado un innovador “nanocuerpo” a partir de fragmentos de anticuerpos de llama, capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y actuar directamente sobre los receptores neuronales implicados en la regulación de la actividad cerebral.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE APORTE?

Este avance representa un cambio de paradigma respecto a los tratamientos actuales, que en su mayoría se enfocan en aliviar los síntomas sin abordar de forma directa los déficits cognitivos que afectan a las personas con esquizofrenia. Según los investigadores, el nanocuerpo puede inyectarse por vía intravenosa o intramuscular y ha demostrado una notable capacidad para alcanzar con eficacia las células cerebrales, superando las limitaciones de los anticuerpos tradicionales que no penetran el cerebro.

“Existe una necesidad urgente de terapias innovadoras y eficaces para tratar trastornos cerebrales como las enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas”, escribieron los autores del estudio.

La esquizofrenia afecta aproximadamente al 1% de la población en Estados Unidos – cifra similar para México – y provoca alteraciones profundas en el pensamiento, la percepción, la respuesta emocional y la interacción social. Las personas que la padecen experimentan episodios agudos seguidos de periodos de estabilidad relativa, pero incluso en las fases de menor intensidad, los déficits cognitivos persisten y limitan su autonomía.



HAY ESPERANZA EN LOS ESTUDIOS

El biólogo molecular Jean-Philippe Pin, del CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica de Francia), explicó a Newsweek que los medicamentos actuales “tratan bien los síntomas, pero poco los déficits cognitivos”, y muchos de ellos pueden causar efectos secundarios adversos.

En modelos animales de esquizofrenia, los nanocuerpos lograron corregir los déficits cognitivos desde la primera inyección, con un efecto positivo que se prolongó durante al menos una semana. Esto sugiere un impacto terapéutico profundo y sostenido. Además, los científicos aclaran que no se dañó a ninguna llama en el proceso, ya que actualmente los nanocuerpos pueden generarse en laboratorio mediante bibliotecas sintéticas basadas en secuencias de anticuerpos de llama.

“Hoy ya no necesitamos a la llama directamente, lo que hace todo más rápido”, explicó Pin.

Aunque aún no se sabe si esta terapia será suficiente por sí sola en humanos, los primeros resultados en animales son prometedores. Según Pin, “en ratones, sí es suficiente para tratar la mayoría de los déficits de la esquizofrenia”.

Al tratarse de una condición crónica, cualquier tratamiento aprobado para humanos debería administrarse de forma prolongada. Por ello, los investigadores subrayan la necesidad de realizar más estudios clínicos que confirmen la seguridad, eficacia y viabilidad del uso de nanocuerpos en pacientes humanos.

“Para desarrollar esta herramienta terapéutica, se requieren más estudios de seguridad y biodisponibilidad, así como la producción en grandes cantidades y con alta calidad. Para ello, necesitamos que una empresa adopte el proyecto o que encontremos inversionistas para crear una startup”, señaló Pin.

Por ahora, el estudio confirma el potencial de los nanocuerpos como una nueva estrategia terapéutica dirigida al cerebro, con la posibilidad de ampliar su aplicación a otras enfermedades neurológicas en el futuro.

“Nuestros resultados establecen una prueba de concepto de que los nanocuerpos pueden dirigirse a receptores cerebrales, y allanan el camino para estrategias terapéuticas basadas en nanocuerpos para tratar trastornos cerebrales”, concluyeron los investigadores.

Este estudio abre la posibilidad a que los pacientes con esquizofrenia mejoren su calidad de vida y puedan tener un desempeño social digno. N

Referencias

Oosterlaken, M., Rogliardo, A., Lipina, T., Lafon, P.-A., Tsitokana, M. E., Keck, M., Cahuzac, H., Prieu-Sérandon, P., Diem, S., Derieux, C., Camberlin, C., Lafont, C., Meyer, D., Chames, P., Vandermoere, F., Marin, P., Prézeau, L., Servent, D., Salahpour, A., … Rondard, P. (2025). Nanobody therapy rescues behavioural deficits of NMDA receptor hypofunction. Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09265-8

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

NW Noticias te recomienda también estas notas: