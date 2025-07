Ante el regreso a clases el próximo 1 de septiembre, la diputada Lucy de León hizo un llamado a la comprensión mutua entre padres de familia y autoridades escolares en el tema de las cuotas voluntarias.

Si bien, las cuotas no son obligatorias, la diputada consideró que sí son necesarias, pues en muchos casos las instituciones no cuentan con los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades.

“Las cuotas, como lo dice, son voluntarias. Obviamente, yo lo he dicho y lo he reiterado: sí son necesarias, porque una escuela necesita mucho mantenimiento y a veces con lo que da tanto la Federación como el Gobierno del Estado no es suficiente”, expresó.