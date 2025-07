Una serpiente tan diminuta que fácilmente podría confundirse con una lombriz fue avistada en Barbados, tras casi veinte años sin registros de su presencia.

Un equipo del Ministerio de Medio Ambiente, junto con un grupo conservacionista, encontró a la serpiente hilo de Barbados (Tetracheilostoma carlae) oculta bajo una roca.

Estas culebras, consideradas ciegas, han sido observadas en contadas ocasiones desde 1889, señaló Connor Blades, integrante de un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente que participó en el hallazgo.

Con una longitud de tan solo ocho a 10 centímetros cuando está completamente estirada, es la especie de serpiente más pequeña del mundo. Se distingue por sus rayas anaranjadas en el lomo, ojos a los lados de la cabeza y una pequeña escama en el hocico.

“Cuando estás tan acostumbrado a buscar cosas y no las ves, te sorprendes al encontrarlas. No te lo puedes creer. Así me sentí. No hay que hacerse muchas ilusiones”, dijo Justin Springer, quien hizo el descubrimiento junto con Blades.