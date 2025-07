Luego del ataque armado contra un grupo de turistas originarios de Aguascalientes en Zacatecas (hecho que dejó como saldo dos personas fallecidas y otras dos heridas), el secretario de Turismo estatal, Mauricio González López, descartó que este tipo de hechos deba frenar los viajes dentro del país, aunque hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a reforzar la seguridad en las carreteras del país.

“Es complicado, pero sí tenemos que exigirle a la Guardia Nacional, a los militares y a las policías estatales que estén en las carreteras, porque no podemos dejar de viajar, no podemos decir que no viajemos en nuestro país”, expresó.

Cuestionado sobre el desempeño de la Guardia Nacional, González señaló que la presencia en algunos puntos no basta si no hay patrullajes activos, no obstante, aseguró que las carreteras de Aguascalientes siguen siendo seguras.

“A veces vemos 20 carros de la Guardia Nacional en un lugar y no dando rondín. No sé cuál sea su logística, pero deberían estar en todas las carreteras haciéndonos sentir seguros (…) la gente se siente muy segura. Los municipios siempre están llenos. Hemos visto últimamente Calvillo, Malpaso, San José de Gracia, la presa, están llenos”, señaló.

Aunque reconoció que no se tiene una cifra exacta, destacó que la percepción de seguridad ha sido clave para el crecimiento turístico en Aguascalientes.