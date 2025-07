El secretario de desarrollo económico, ciencia y tecnología del Gobierno del Estado de Aguascalientes, Esaú Garza de Vega, sostuvo que la información respecto a un eventual cierre de una de las plantas de Nissan en el estado, proviene de fuentes no oficiales y carece de veracidad.

“Las operaciones de Nissan se mantienen. Hasta donde me han informado, no hay ningún cambio o movimiento que se tenga contemplado para Aguascalientes y, más bien, estamos en pláticas para que este reacomodo de Nissan sirva para que Aguascalientes siga creciendo” declaró.

El medio Automotive News citó “fuentes cercanas a Nissan” en una nota donde detalla que, como parte de su plan de reestructuración ante su crisis económica, la armadora japonesa estaría cerrando la planta de CIVAC en Cuernavaca antes de marzo de 2027 y eventualmente Aguascalientes 2 COMPAS, donde Infinity y Mercedes Benz finalizarán operaciones.

Se argumenta que la planta en Morelos, con más de 60 años de antigüedad, es obsoleta y resulta complicado mantenerla.

“Estamos en comunicación permanente con la empresa porque estamos analizando diferentes proyectos, entre ellos, el desarrollo de proveedores, pero no referente al tema que ha salido en medios de notas no oficiales que hacen referencia a fuentes cercanas, nos comentan que no hay un cambio, no va a cerrar” subrayó Garza de Vega.