La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, anunció una cartera de proyectos estratégicos para impulsar el desarrollo regional, particularmente en el municipio de Celaya, entre los que destacan la construcción de un tren de pasajeros, un acueducto desde la presa Solís, un hospital del IMSS y diversas obras de infraestructura social.

La mandataria estatal informó que estas iniciativas serán respaldadas con financiamiento mediante deuda pública que se integrará en el paquete fiscal que presentará su administración en noviembre ante el Congreso local.

“Estaremos financiando proyectos con recursos de deuda. Tiene que ver con obras de infraestructura social y sí también con recursos de aportación para el acueducto”, adelantó.

García Muñoz Ledo indicó que aún se realiza un análisis técnico y financiero para definir el monto total del endeudamiento, pero subrayó que los recursos se destinarán principalmente a obras con impacto regional.

Sobre Celaya, resaltó que ya se han dado pasos importantes con el sector empresarial, como la inclusión de la puerta logística del Bajío en los polos del bienestar.

“Ya comenzamos, y eso es gracias a un gran trabajo de gestión y vinculación con el sector empresarial”, dijo.

No obstante, precisó que el avance de cada proyecto dependerá de su grado de madurez técnica.

“Más allá de cuál sí va o no, lo fundamental es que los municipios trabajen en la validación de sus proyectos. Si no tienen proyecto ejecutivo o no han liberado los derechos de vía, difícilmente se puede avanzar”, enfatizó.

En junio pasado, la Secretaría de Finanzas estatal abrió la posibilidad de solicitar endeudamiento, señalando que la entidad aún cuenta con margen de maniobra fiscal.