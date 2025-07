La plataforma de música Spotify vuelve a estar en el centro de la polémica tras publicar una canción atribuida a un artista asesinado hace 36 años. El tema fue creado con inteligencia artificial (IA) y difundido sin el consentimiento de sus familiares ni de los sellos discográficos involucrados. Lo anterior generó preocupación sobre si las plataformas de streaming comenzarán a operar de esta manera con el apoyo de la IA.

Aunque es común que algunos artistas lancen material de forma póstuma, este caso presenta diferencias importantes. Por ejemplo, el álbum Los amigo’, de Luis Alberto Spinetta, fue lanzado en 2015, tres años después de su fallecimiento. Según medios especializados, las canciones habían sido grabadas en 2011 junto a Daniel Ferrón y Rodolfo García —amigos y colaboradores de otras bandas— y apenas recibieron retoques mínimos antes de su publicación. El disco incluye siete canciones grabadas en el estudio del propio Spinetta durante dos sesiones.

En contraste, la situación actual se aleja de ese contexto. De acuerdo con el medio independiente 404 Media, fundado por los periodistas Jason Koebler, Emanuel Maiberg, Samantha Cole y Joseph Cox, Spotify publicó recientemente una nueva canción del cantautor country Blaze Foley, asesinado el 1 de febrero de 1989 tras recibir un disparo en el pecho.

El tema, titulado “Together”, incluye piano y guitarra eléctrica, y recuerda vagamente a una balada country lenta. La portada de la canción también muestra una imagen generada por IA que no corresponde al rostro de Foley.

“Puedo decir claramente que esta canción no es de Blaze, ni se acerca a su estilo. Es una especie de robot de IA de mala calidad, por así decirlo. No tiene nada que ver con el artista. Toda esa publicación tiene la pinta de haber sido intervenida por un algritmo”, declaró a 404 Media Craig McDonald, propietario del sello Lost Art Records, que distribuye la música de Foley y gestiona su perfil en Spotify.

EL USO DE IA EN SPOTIFY: NO ES EL PRIMER CASO

A tenor de McDonald, la pareja de Foley notó que la canción apareció en la página de Spotify durante el fin de semana, por lo que contactaron al socio de distribución de Los Art, Secretly Distribution. Hasta ahora no han recibido respuesta.

“Informamos del problema a SoundOn, el distribuidor del contenido en cuestión, y la eliminamos por violar nuestra política de contenido engañoso”, aseguró un portavoz de Spotify en un correo electrónico después de que ese artículo del medio independiente se publicara.

En contexto, SoundOn es una plataforma de distribución y marketing musical propiedad de TikTok. Permite a artistas y sellos discográficos subir su música y distribuirla en TikTok y otras plataformas de streaming como Spotify y Apple Music. Ofrece servicios de distribución, promoción y análisis de datos para ayudar a los artistas a crecer y alcanzar nuevas audiencias.

Según informó TikTok al medio 404 Media, al detectar el problema, la empresa actuó de inmediato para retirar tanto el contenido como la cuenta responsable de publicarlo.

“Esto perjudica la reputación de Blaze. Es sorprendente que Spotify no tenga una solución de seguridad para este tipo de acciones, y creo que la responsabilidad recae sobre la plataforma. Podrían solucionar este problema. Uno de sus talentosos ingenieros de software podría detener esta práctica fraudulenta de raíz, si tuvieran la voluntad de hacerlo. Y creo que deberían asumir esa responsabilidad y actuar con rapidez”, apuntó Craig McDonald.

Sin embargo, no es la primera vez que Spotify se ve en controversia por material generado con IA. En semanas recientes también estuvo bajo el lente público por permitir que una banda que no existe triunfara en su plataforma. Se trata de The Velvet Sundown, compuesta por cuatro músicos de estética bohemia que evocan creatividad, espiritualidad y un aire despreocupado, pero que fue creada con IA. N