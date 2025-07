Tres bodegas del Centro Comercial Agropecuario fueron clausuradas por presuntos vínculos con un caso de extorsión, confirmó el secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, Gonzalo Pérez Zúñiga. Además, detuvieron a dos personas relacionadas con el caso.

El funcionario señaló que la intervención se llevó a cabo por la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, personal de mercados y sanidad.

Aunque dijo no conocer a quién pertenecen los locales, indicó que se trata de bodegas dedicadas a la venta de papaya, piña y chile.

Sobre versiones que circulan entre comerciantes respecto a supuestas amenazas de cobro de un millón de pesos para desalojar locales, el secretario afirmó no tener información al respecto.

“Yo no tengo esa información, no sé de dónde haya salido eso (…) yo tengo también comunicación con algunos directivos del agropecuario, pero no no he cruzado alguna información o que yo tenga ese ese tipo de datos”, apuntó.