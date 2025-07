La leyenda de la lucha libre profesional Hulk Hogan falleció este jueves a los 71 años, según reportó TMZ Sports. Paramédicos fueron enviados a su domicilio en Clearwater, Florida, durante la madrugada, tras un reporte relacionado con un paro cardíaco. Testigos señalaron que varias patrullas y ambulancias se apostaron frente a su casa y que el exluchador fue trasladado en camilla al hospital.

Su esposa, Sky Hogan, había desmentido recientemente los rumores que apuntaban a un estado de coma, asegurando que el corazón del exatleta estaba “fuerte” mientras se recuperaba de cirugías recientes. En mayo, Hogan se había sometido a un procedimiento en el cuello, lo que desató especulaciones sobre un grave deterioro en su salud. Aunque entonces se negó que estuviera en su lecho de muerte, los rumores ahora se confirman en un trágico desenlace.

TRANSFORMÓ LA WWE EN UN ESPECTÁCULO FAMILIAR

Nacido como Terry Eugene Bollea, Hulk Hogan revolucionó el mundo de la lucha libre al convertirla en un fenómeno de entretenimiento familiar durante los años 80. Con su físico imponente, su carisma escénico y su característico grito de batalla “Whatcha gonna do, brother?”, logró atraer tanto a niños como adultos, llevando a la WWE (entonces WWF) a niveles de popularidad global sin precedentes.

En 1996, protagonizó uno de los giros narrativos más impactantes en la historia del wrestling al convertirse en villano y fundar el icónico grupo New World Order (NWO), bajo el nombre de “Hollywood” Hulk Hogan, lo que impulsó una nueva era dorada para el deporte.

Participó en combates memorables, como su enfrentamiento con The Rock en WrestleMania X8 en 2002, o su histórico combate contra André the Giant en WrestleMania III. También protagonizó intensas rivalidades con Ultimate Warrior y Randy “Macho Man” Savage.

Hogan fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2005, aunque fue eliminado en 2015 tras la filtración de comentarios racistas grabados en secreto durante un encuentro sexual. Demandó al portal Gawker por publicar el video y ganó el juicio, sentando un precedente legal en casos de privacidad. En 2020, fue reintegrado al salón de la fama, esta vez como parte del NWO.

ACTOR, EMPRESARIO Y FIGURA MEDIÁTICA

Además de su carrera en el ring, Hogan tuvo éxito en el cine, debutando en 1982 con Rocky III como el inolvidable “Thunderlips”. Posteriormente protagonizó películas como Suburban Commando, Mr. Nanny y No Holds Barred. Su vida familiar también fue documentada en el reality show Hogan Knows Best, transmitido por VH1, donde aparecía junto a su entonces esposa Linda y sus hijos Nick y Brooke.

A pesar de someterse a decenas de cirugías por lesiones acumuladas, Hogan nunca se alejó del foco público. En una entrevista con Harvey Levin para Objectified, aseguró que ya no le quedaban partes originales en su cuerpo. Su más reciente proyecto fue el lanzamiento de Real American Freestyle, una liga amateur de lucha libre cuyo primer evento está programado para el 30 de agosto en Fox Nation.

APOYO A DONALD TRUMP Y PARTE DE LA CONVENCIÓN REPUBLICANA

En los últimos años, Hulk Hogan se convirtió en una figura destacada del movimiento conservador estadounidense. Su respaldo al expresidente Donald Trump fue abierto y constante, llegando incluso a participar como estrella invitada en la Convención Nacional Republicana de 2024, donde encendió la audiencia con un discurso lleno de teatralidad, apelando a valores como la libertad individual, la familia y el nacionalismo.

Durante la campaña electoral, Hogan defendió las políticas de Trump, incluida su postura contra el “despertar cultural” (wokeism) y el supuesto adoctrinamiento en escuelas. Aunque su participación en la política fue controversial, le ganó apoyo dentro de las bases republicanas más conservadoras.

UN LEGADO CONTRADICTORIO

Hulk Hogan deja tras de sí un legado tan impresionante como polémico. Fue un pionero que marcó generaciones dentro y fuera del cuadrilátero, pero también enfrentó escándalos personales y acusaciones que ensombrecieron su carrera. Su nombre es sinónimo de la era dorada de la lucha libre, pero también de las tensiones raciales y culturales que han atravesado el entretenimiento estadounidense en las últimas décadas.

Sus seguidores lo recordarán como un guerrero del espectáculo y símbolo de una era. Su muerte representa el final de un capítulo fundamental en la historia de la WWE y de la cultura popular estadounidense. N

NW Noticias te recomienda también estas notas: