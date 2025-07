Chuck Mangione, trompetista y compositor, murió a los 84 años. Dos veces ganador del premio Grammy, alcanzó fama internacional en 1977 gracias a su sencillo de jazz “Feels So Good”; años más tarde también incursionó como actor de voz en la serie animada King of the Hill.

Según informó su abogado, Peter S. Matorin, del despacho Beldock Levine & Hoffman LLP, Mangione falleció el martes pasado mientras dormía en su hogar en Rochester, Nueva York. Aunque publicó más de 30 discos desde los años 1960, se retiró en 2015.

Su tema más exitoso, “Feels So Good”, se convirtió en un clásico de las estaciones de radio dedicadas al jazz suave. Muchos la consideran una de las melodías más reconocibles desde “Michelle”, de The Beatles. Alcanzó el cuarto lugar en la lista Hot 100 de Billboard y se ubicó en la primera posición del listado de adulto contemporáneo de la misma revista, según reportó la agencia AP.

Entre los momentos más memorables de su carrera figura el uso de su canción “Chase the Clouds Away” durante los Juegos Olímpicos de 1976, así como “Give It All You Got”, que sirvió como tema oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York.

CHUCK MANGIONE Y EL CINE

El compositor estadounidense que casi siempre llevaba sombrero, ganó su primer premio Grammy en 1977 por su álbum Bellavia, que fue nombrado en honor a su madre. Otro álbum, Friends and Love, también fue nominado al Grammy y obtuvo una nominación al Globo de Oro por mejor banda sonora original y un segundo Grammy por la película The children of Sanchez (Los hijos de Sánchez).

Además, Chuck era hermano del pianista de jazz Gap Mangione, con quien se asoció en The Jazz Brothers, y comenzó su carrera como músico de jazz bebop fuertemente inspirado por Dizzy Gillespie.

Según medios internacionales, Mangione donó su característico sombrero de fieltro marrón y la partitura de su sencillo ganador del Grammy “Feels So Good”, así como álbumes, cancioneros y otros objetos de su larga e ilustre carrera al Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian en 2009. N

(Con información de agencias)