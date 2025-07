Javier “Chicharito” Hernández, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, encendió una intensa controversia en redes sociales este fin de semana tras publicar un video en el que expresó opiniones que muchos calificaron como “machistas” y “retrógradas”. Sus declaraciones, donde afirmaba que “las mujeres están erradicando la masculinidad y haciendo a la sociedad hipersensible”, generaron un alud de críticas, reacciones institucionales y exigencias de una disculpa pública.

La polémica escaló rápidamente más allá del ámbito deportivo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue una de las primeras figuras públicas en pronunciarse sobre el tema. En conferencia matutina, la mandataria expresó:

“Las palabras de Javier Hernández no representan el México de hoy, ni el que queremos construir. Las mujeres han luchado durante décadas por la igualdad, y no vamos a permitir retrocesos disfrazados de opinión personal.”

Sheinbaum también hizo un llamado a figuras públicas a ejercer su influencia “con responsabilidad y respeto”, y subrayó que “la masculinidad no está en riesgo, lo que está cambiando es la forma en que nos relacionamos con justicia”.

Organizaciones feministas como Balance, Católicas por el Derecho a Decidir y Aúna también condenaron las palabras del futbolista y exigieron una retractación.



Ante la presión mediática y el rechazo generalizado, Hernández publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que ofreció una disculpa y expresó su disposición a aprender de lo ocurrido. A continuación, el texto íntegro de su declaración:

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir.

Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados.

Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mí mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes.

Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino.

– Javier Hernández, Ch14″