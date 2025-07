La propuesta de ley en materia de comunicación impulsada por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, podría derivar en censura si no se revisa con cuidado, advirtió el diputado local del PRD, Emanuelle Sánchez Nájera.

Si bien, el planteamiento del Ejecutivo es crear una padrón de medios de comunicación, el diputado señaló que su uso debería estar limitado únicamente a fines administrativos.

“Yo creo que en el tema de hacer un padrón, me parece que el alcance debe de ser de manejo interno. Es decir, la Secretaría de Gobernación no puede impedirle a nadie que genere información. Cualquier ciudadano, incluso hoy día, desde su propio medio, su propio teléfono, puede generar información y, en ese sentido, creo que no tienen ninguna facultad jurídica como para impedirlo”, añadió.