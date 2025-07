En un nuevo giro dentro del caso Epstein que amenaza con desestabilizar políticamente a la Casa Blanca, el vicefiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este martes que se reunirá con Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual de menores, con el objetivo de obtener más información sobre presuntos cómplices del fallecido financiero Jeffrey Epstein. La decisión busca apaciguar la creciente presión que enfrenta el presidente Donald Trump por parte de su propia base conservadora.

“Si Maxwell tiene información sobre alguien que haya cometido crímenes contra las víctimas, el FBI y el Departamento de Justicia la escucharán”, declaró Blanche a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

El vicefiscal agregó que ya está en contacto con los abogados de Maxwell y que espera concretar el encuentro en los próximos días. La defensa de la exsocialité británica, a cargo del abogado David Oscar Markus, confirmó que se han iniciado conversaciones con el gobierno federal.

“Estamos agradecidos con el presidente Trump por su compromiso de descubrir la verdad en este caso”, expresó Markus públicamente.

UN INTENTO POR CALMAR LA TORMENTA MAGA

El anuncio se produce en medio de una creciente tormenta política para la administración Trump. Desde hace dos semanas, figuras clave del movimiento MAGA (Make America Great Again) han acusado al presidente y a su equipo de intentar encubrir a las élites involucradas en el caso Epstein, luego de que el Departamento de Justicia y el FBI declararan que no existen pruebas que justifiquen abrir investigaciones contra terceros no acusados.

“El presidente Trump nos ha dicho que publiquemos todas las pruebas creíbles”, escribió Blanche en X, en un intento por reafirmar el compromiso del gobierno con la transparencia. Sin embargo, las declaraciones oficiales del 7 de julio, que negaban la existencia de una “lista secreta de clientes” de Epstein, desataron una avalancha de críticas desde las redes sociales, sobre todo entre los sectores más radicales del trumpismo.

Estas reacciones reflejan una desconfianza persistente hacia las instituciones y hacia las figuras de poder vinculadas, directa o indirectamente, con Epstein, un multimillonario con vínculos cercanos a celebridades, políticos y empresarios de alto perfil, incluido el propio Trump, con quien mantuvo una amistad durante más de una década antes de distanciarse.

MAXWELL: PIEZA CLAVE EN EL ROMPECABEZAS

Ghislaine Maxwell, detenida en 2020 y condenada en 2022 a 20 años de prisión, fue hallada culpable de reclutar a menores de edad entre 1994 y 2004 para ser explotadas sexualmente por Epstein y sus allegados. Hasta ahora, ha mantenido un perfil bajo dentro del sistema penitenciario federal, sin colaborar activamente con las investigaciones posteriores a su sentencia.

La posibilidad de que Maxwell revele nueva información ha reactivado la atención mediática sobre un caso que parecía cerrado desde que Epstein fue hallado muerto en su celda en 2019, en circunstancias que aún generan controversia. Si bien el forense concluyó que fue un suicidio, diversas teorías conspirativas han sugerido que se trató de un homicidio para proteger a personajes poderosos.

¿CAMBIO DE NARRATIVA O CORTINA DE HUMO?

La decisión de Trump de autorizar este acercamiento con Maxwell es vista por analistas como un intento por recuperar el control narrativo de un tema que amenaza con erosionar su base electoral más leal. Mientras se acerca la etapa más intensa de la campaña presidencial, la presión interna dentro del movimiento MAGA obliga al mandatario a demostrar que no encubre a nadie.

Sin embargo, aún está por verse si la reunión con Maxwell arrojará resultados concretos o si será percibida como una maniobra mediática más. Lo cierto es que, con cada nuevo capítulo del caso Epstein, el presidente enfrenta un dilema político que lo confronta con su pasado, sus alianzas y la necesidad de mantener la lealtad de un electorado cada vez más escéptico.

Por ahora, todo apunta a que Ghislaine Maxwell volverá al centro del escenario, esta vez no como acusada, sino como potencial testigo de uno de los escándalos más oscuros y politizados de las últimas décadas en Estados Unidos. N

(Con información de AFP)

